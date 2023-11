De bommelding die maandagochtend werd gedaan bij twee locaties van een middelbare school in Oss, blijkt vals. Dat meldt de politie op X.

Er is gesproken met de afzender van de melding, stelt de politie. Uit dat gesprek bleek dat het om een valse melding ging. Om wie het gaat en wat zijn of haar motief was, is niets bekend.

De bommelding was binnengekomen bij twee locaties van scholengemeenschap Het Hooghuis. De school besloot daarop uit voorzorg alle zes locaties te ontruimen.