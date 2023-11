COA: al wekenlang slapen er asielzoekers op stoelen in Ter Apel

In het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel slapen mensen al wekenlang op stoelen in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Sinds half oktober wordt volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de maximale opvangcapaciteit van 2000 plekken dagelijks overschreden.

Het lukt het COA vooralsnog telkens om iedereen onderdak te geven, waardoor mensen niet buiten hoeven te slapen. Wel betekent het dat er al wekenlang niet genoeg bedden zijn om mensen ’s nachts op te laten slapen.

Zondag meldde het COA dat de aanhoudende drukte geregeld leidt tot spanningen onder asielzoekers en medewerkers. “Iedereen zit op elkaars lip. Dat zorgt voor spanningen, onrust en incidenten, zoals vechtpartijtjes en irritaties”, zegt een COA-woordvoerster. Volgens haar komen medewerkers daardoor niet voldoende aan hun werk toe.

Om de veiligheid in het aanmeldcentrum te garanderen, heeft het COA vrijdag gevraagd om extra beveiliging en personeel te werven. Of dat iets heeft opgeleverd, kan de woordvoerster nog niet zeggen.

Hulporganisaties MiGreat en VluchtelingenWerk Nederland maken zich zorgen over de nijpende situatie in Ter Apel. Medewerkers staan klaar om mensen te helpen, zeggen ze in een reactie.