D66 hoopt dat nieuwe verkenner meer afstand heeft tot de politiek

D66 hoopt na het vertrek van Gom van Strien als verkenner dat zijn opvolger meer afstand heeft tot de politiek. Een woordvoerder van de partij noemt het een “verstandig besluit” dat de verkenner is teruggetreden nadat hij afgelopen weekeinde in NRC in verband werd gebracht met fraude bij zijn voormalige werkgever Utrecht Holdings.

Het is gebruikelijk dat de partij die de verkiezingen heeft gewonnen – in dit geval de PVV – de verkenner aanstelt. De D66-woordvoerder hoopt dat de partij “zo snel als het kan” een verkenner aanstelt om “onnodige vertraging” te voorkomen.

Kortgeleden heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen met een verzoek een verkenner aan te stellen die afstand heeft tot de politiek. Niet iedereen vond dat Van Strien aan deze vereiste voldeed, gezien zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer. De liberalen hopen dat hier bij de aanstelling van de volgende verkenner rekening mee wordt gehouden. Maar het “is echt aan Wilders” om iemand voor te dragen, zegt de woordvoerder.

De BoerBurgerBeweging staat er vergelijkbaar in, laat een woordvoerder weten. De partij ziet het liefst iemand van buiten de politiek verkenner worden, maar het initiatief ligt bij de PVV.