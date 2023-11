Drukke ochtendspits door regen met meer dan 900 kilometer file

Het is maandagochtend erg druk op de weg. Mede door de grote hoeveelheid regen zijn er veel ongelukken gebeurd, meldt Rijkswaterstaat. Op het hoogtepunt, rond 08.10 uur, stond er zo’n 975 kilometer file, aldus de ANWB. Vooral rond Amsterdam, Rotterdam en Den Haag staan de wegen vol, maar inmiddels begint de verkeersdrukte iets af te nemen.

“De vele regen vandaag zorgt voor lastige rij-omstandigheden, slecht zicht en helaas ook voor veel incidenten deze ochtend”, aldus Rijkswaterstaat. Volgens de verkeersdienst, die de N-wegen niet meetelt, stond er op het hoogtepunt 617 kilometer file. Daarmee is het niet de zwaarste ochtendspits van het jaar. Op 19 januari meldde Rijkswaterstaat 680 kilometer file. Volgens een woordvoerder van de ANWB ligt het filerecord in een ochtendspits op bijna 1100 kilometer, en in de avondspits op bijna 1500 kilometer.

Op de A27 richting Breda stond zo’n twee uur file nadat iemand onwel was geworden. Volgens Rijkswaterstaat had het geen zin om verkeer om te leiden “door verkeersdrukte elders”, maar inmiddels wordt dat wel gedaan.

Rond 07.45 uur gebeurde er op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen een ongeluk met meerdere auto’s. Weggebruikers moesten rekening houden met meer dan een uur vertraging. Ook op de A22 van Beverwijk naar Velsen liep het door het ongeluk vast en was er een file van een uur.

Verder was er een ongeluk op de A20 bij Moordrecht en is er richting Utrecht veel vertraging door een ongeluk op de A2 bij knooppunt Everdingen. Ook op de A12 bij Woerden moeten meerdere voertuigen worden weggesleept na een ongeluk.

