Duizenden voorkeursstemmen voor kritisch Kamerlid Bouchallikht

Kamerlid Kauthar Bouchallikht heeft woensdag bij de Tweede Kamerverkiezingen honderden voorkeursstemmen gekregen. Bouchallikht stond op de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA, maar ze wil niet meer voor de partij in de Tweede Kamer komen. Ze is het niet eens met het standpunt van de partij over de oorlog tussen Israël en Hamas.

Bouchallikht kreeg 1081 stemmen in Utrecht, 976 stemmen in Rotterdam en 558 in Den Haag. De volledige uitslag in haar woonplaats Amsterdam is nog niet bekend. In Groningen stemden 227 mensen op Bouchallikht, in Arnhem 199 mensen, in Amersfoort 164, in Almere 161, in Eindhoven 127 mensen en in Tilburg 96.

Bouchallikht stond op de zeventiende plek op de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA. De partij staat volgens de definitieve prognose van de Verkiezingsdienst van het ANP op 25 zetels. Volgens haar partij heeft Bouchallikht aangegeven dat ze zal afzien van haar Kamerzetel.