Extra opvang voor dak- en thuislozen in grote steden om kou

In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4) gaat vanaf maandagavond de zogeheten winterkoudeopvang voor dak- en thuislozen een aantal dagen open. Dat meldt de gemeente Amsterdam namens de G4. De grote steden hebben besloten deze opvang te openen, omdat de temperatuur de komende dagen in de buurt van het vriespunt komt.

De opvang is bedoeld voor “alle dak- en thuisloze mensen die niet in staat zijn om bij de aanhoudende kou zelf onderdak te vinden”, aldus de gemeente. “Als het door extreem weer te gevaarlijk wordt om buiten te slapen, bepalen de GGD’s van de vier grote steden samen wanneer de winterkouderegeling in deze steden ingaat. De regeling duurt meestal meerdere nachten en kan afhankelijk van het weer in de wintermaanden meerdere keren van kracht zijn.”

Mensen krijgen in de opvang een bed, douche, warme maaltijd en ontbijt. Verblijf in de opvang is gratis.

In Amsterdam kunnen dak- en thuisloze mensen terecht in de Jan van Galenstraat of bij een opvanglocatie aan de Transformatorweg, beide in Amsterdam-West. De reguliere winteropvang voor dak- en thuislozen gaat in Amsterdam open op 1 december. De gemeente beschikt tot 1 april over 250 opvangplekken op verschillende plekken in de stad voor “kwetsbare mensen die al langere tijd in de regio Amsterdam verblijven”.