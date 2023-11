Gewonde bij beschieting in Rotterdam

Een man in een auto is in de nacht van zondag op maandag om 00.15 uur op het Stroveer in de wijk Noord in Rotterdam beschoten, meldt de politie op X.

Niet veel later werd de man door iemand die bij hem was het ziekenhuis binnengebracht. Hij heeft schotverwondingen en is aanspreekbaar. Hij wordt behandeld aan zijn verwondingen, aldus de politie.

Volgens de politiewoordvoerder is het onderzoek in volle gang. Zij stellen sporen veilig op het Stroveer in de auto. Mensen die iets gezien of gehoord hebben wordt verzocht contact op te nemen met de politie.