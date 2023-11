Man vrijgesproken van brandstichting containerwoningen Amsterdam

Een 28-jarige man is vrijgesproken van het stichten van brand in een containerwoningcomplex in Amsterdam Nieuw-West in november van vorig jaar. De rechtbank in Amsterdam ziet in het dossier onvoldoende bewijs voor zijn betrokkenheid. Het Openbaar Ministerie eiste eerder zes jaar tegen Mohamed S. voor de brand in containerwoningcomplex Startblok Riekerhaven.

In de ochtend van 13 november 2022 ging een deel van het complex aan de Voetbalstraat in vlammen op. Meer dan zeventig woningen werden verwoest en nog eens zestig raakten onbewoonbaar. Het OM betoogde dat S. de brand in zijn eigen kamer stichtte.

De rechtbank vindt het duidelijk dat de brand daar inderdaad is begonnen, maar wijst erop dat de oorzaak van het vuur volgens de forensisch brandonderzoeker niet meer te achterhalen valt. “De man ontkent dat hij brand heeft gesticht en er zijn geen getuigen die hebben verklaard over het ontstaan van de brand.”

Tijdens de behandeling van de zaak erkende de man dat de brand in zijn kamer is begonnen, maar dat hij daar niet de hand in heeft gehad. Volgens het OM kan het niet anders dan dat S. de brand heeft aangestoken. S. was toenemend ontevreden “met zichzelf en zijn woning”, zei het OM, wat zich in de periode voorafgaand aan de brand zou hebben geuit in onder meer agressie en verward gedrag.

Bij de brand zijn zeven huisdieren om het leven gekomen. De bewoners van het complex bleven ongedeerd.