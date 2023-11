Meerdere vuurwerkshows in Amsterdam tijdens jaarwisseling

In Amsterdam worden dit jaar meerdere vuurwerkshows georganiseerd tijdens de jaarwisseling, meldt de gemeente maandag. Net als vorig jaar is er op het Museumplein een licht- en vuurwerkshow, in stadsdeel Nieuw-West komt een vuurwerkshow. Ook in Weesp, dat sinds een jaar officieel onder de gemeente Amsterdam valt, is een vuurwerkshow.

Met de centrale vuurwerkshows hoopt de gemeente op een “knalfeest dat leuk en veilig is voor iedereen”. Deze jaarwisseling geldt voor het tweede jaar op rij een lokaal afsteekverbod. “Amsterdam wil een nieuwe traditie starten om met oud en nieuw naar een centrale nieuwjaarsviering te gaan in plaats van zelf vuurwerk af te steken.”

Vorige jaarwisseling was er op het Museumplein al een licht- en vuurwerkshow, waar zo’n 60.000 mensen op afkwamen. Dit jaar wordt de show uitgebreid met onder meer een speciaal kinderprogramma, waarbij tussen 18.45 en 19.10 uur voor kinderen wordt afgeteld naar het nieuwe jaar en vuurwerk wordt afgestoken. Het officiĆ«le programma begint om 22.30 uur, met onder meer optredens en een grote aftelklok tot de jaarwisseling.

In Nieuw-West wordt tussen 00.00 tot 00.10 uur een vuurwerkshow afgestoken bij de Sloterplas. In Nieuw-West en bij het Museumplein mogen jongeren helpen door onder meer vuurwerk klaar te zetten voor de shows. In Weesp is in de Kom vanaf middernacht een kwartier lang een professionele vuurwerkshow te zien.

Volgens de gemeente staat het overgrote deel van de Amsterdammers positief tegenover een afsteekverbod van vuurwerk. “77 procent van de Amsterdammers vindt het belangrijk dat overlast van vuurwerk wordt teruggedrongen en 89 procent van de Amsterdammers geeft (helemaal) niet om het zelf afsteken van vuurwerk”, aldus de gemeente. Het bestuur van de hoofdstad wil daarom graag dat het lokale afsteekverbod definitief wordt.