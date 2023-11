MiGreat en VluchtelingenWerk klaar om hulp te bieden in Ter Apel

MiGreat en VluchtelingenWerk Nederland staan klaar om hulp te bieden bij het opvangcentrum in Ter Apel. Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is het door een aanhoudend tekort aan opvangplekken elders in het land te druk bij het aanmeldcentrum, waar plek is voor 2000 asielzoekers.

Volgens VluchtelingenWerk zitten er op dit moment moeders met kinderen in de wachtruimte die niet weten of ze vanavond een slaapplek hebben. De organisatie roept gemeenten “met klem” op: “wees solidair en zorg er in ieder geval voor dat de meest kwetsbaren vanavond nog een fatsoenlijk bed hebben om in te slapen”.

Vrijwilligers van MiGreat gaan elke avond langs in Ter Apel om te controleren of iedereen binnen is. “Als we horen dat het spannend wordt, proberen we vaker te gaan”, zegt directeur Roos Ykema. “Het is bijna rond het vriespunt en er is onduidelijkheid over slaapplekken. We zijn superbezorgd dat er mogelijk mensen buiten moeten slapen.” De hulporganisatie heeft uit voorzorg tenten en dekens achter de hand. “Dan nog is het onmenselijk om buiten te slapen, maar we gaan absoluut geen mensen in de open lucht laten slapen als de overheid het zelf niet oplost.”

Ook medewerkers van VluchtelingenWerk staan klaar om mensen bij te staan, laat een woordvoerster weten. “Zij bieden een luisterend oor, geven informatie over de asielprocedure en houden de situatie van de mensen in Ter Apel nauwlettend in de gaten. Wij vragen bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, zoals zwangere vrouwen, jonge kinderen en ouderen.”

VluchtelingenWerk noemt het “ontzettend triest en verbijsterend dat het weer zover heeft moeten komen”. Het aantal asielzoekers dat ons land nu binnenkomt is volgens de organisatie in lijn met de prognoses voor dit jaar. “Toch lukt het de overheid maar niet om de doorstroom van asielzoekers in opvanglocaties goed te regelen, ondanks de crisissfeer van afgelopen jaar en ondanks vele waarschuwingen.”

De drukte in Ter Apel leidt volgens het COA tot spanningen bij bewoners, medewerkers en omwonenden in de Groningse plaats. Volgens MiGreat zijn die er al langer. “Sinds vorig jaar gebruikt de burgerwacht regelmatig geweld tegen asielzoekers”, zegt Ykema. “Ook is er veel haat en nijd bij een kleine groep omwonenden.” De directeur gelooft overigens niet dat dit heel anders is nu het in het opvangcentrum drukker is. “Daar hebben de asielzoekers zelf het meeste last van.”