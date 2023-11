OM: verkoper schuldig aan zwaar letsel bij ontploffing vuurwerk

Bij een feest op oudjaarsdag 2021 in Kootwijkerbroek ontplofte een Cobra 6 in de hand van een 16-jarige jongen. Hij verloor hierbij zijn rechterhand. Maandag is in de rechtbank in Zwolle tegen de verkoper van dat stuk vuurwerk een voorwaardelijke werkstraf van 150 uur geëist.

De politie was de nu 20-jarige Tomas K. uit Voorthuizen al op het spoor als vuurwerkverkoper. Op 6 december 2021 werd in zijn ouderlijke huis gezocht, waar alleen een lege doos werd gevonden waarin 150 cobra’s hadden gezeten. K. had zijn vuurwerk al verkocht en deels zelf afgestoken. Een 16-jarige jongen had 15 van die cobra’s gekocht.

Op een weiland in Kootwijkerbroek werd op 31 december 2021 door een groep van circa dertig jongeren feest gevierd. Vlak na zes uur die middag vroeg de 16-jarige wie zijn Cobra 6 aan wilde steken. Hij hield deze in zijn gestrekte arm en een leeftijdgenoot reikte met een brandende aansteker richting de arm van het slachtoffer. De Cobra ontplofte. De hand werd volledig weggeblazen en in een straal van 20 meter werden nog menselijke resten gevonden. “De jeugdigen die er omheen stonden, zullen dat beeld, dat geluid en die geur, nooit meer kwijtraken”, zei de officier van justitie.

Na het ongeval is op het braakliggende weiland nog gezocht naar delen van de hand. “De hand was volledig verpulverd”, zei een van de rechters. Het slachtoffer en de verdachte kennen elkaar van school. Tomas K. erkent aan hem illegaal vuurwerk te hebben verkocht. Alleen weet hij niet of het zijn vuurwerk was dat op de laatste dag van 2021 in de hand van het slachtoffer ontplofte.

De moeder van het slachtoffer wilde vooral jongeren oproepen ver weg te blijven van dit illegale vuurwerk. “Ik heb mijn zoon nog, maar dat had heel anders kunnen aflopen.” De advocaat van de verkoper vroeg om vrijspraak. Het is volgens haar onduidelijk of de ontplofte Cobra uit de partij zat die haar cliënt aan het slachtoffer had verkocht. Bovendien werd het vuurwerk in het donker door een ander aangestoken die de lont niet eens kon zien.

De rechtbank doet op 11 december uitspraak.