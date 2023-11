Onderwijsraad: geen tijdelijke investeringen in coalitieakkoord

Als er een nieuw kabinet is, moeten de coalitiepartijen niet met “tijdelijke investeringen” in het onderwijs komen. Ook heeft het onderwijs niets aan losse voornemens en afspraken “die binnen vier jaar moeten worden gerealiseerd”. Dat zegt de Onderwijsraad, die de overheid over het onderwijs adviseert.

Volgens de raad hebben scholen en leerkrachten “focus, structurele bekostiging en lange-termijnambities die kabinetsperioden overstijgen” van het kabinet nodig.

Het onderwijs kampt met aanhoudende lerarentekorten. Na 2030 zullen die tekorten zelfs toenemen. Daarnaast hebben kinderen grote moeite met belangrijke vakken als taal en rekenen. Ook krijgen niet alle leerlingen dezelfde kansen, stelt de Onderwijsraad: of kinderen goed onderwijs kunnen volgen, hangt voor een deel af van de opleiding en de portemonnee van hun ouders. De raad is daarom tegen bezuinigingen