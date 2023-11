Van Baarle (DENK): initiatief verkenningsfase moet weg bij PVV

Het initiatief in de verkenningsfase moet weg bij de PVV, vindt DENK-partijleider Stephan van Baarle. De partij van Geert Wilders maakt er “een zooitje” van, schrijft de politicus op het sociale medium X. PVV-senator Gom van Strien heeft maandagochtend laten weten dat hij vertrekt nadat hij afgelopen weekeinde in NRC in verband werd gebracht met fraude bij zijn voormalige werkgever Utrecht Holdings.

Van Baarle was de enige die vrijdag tegen Van Strien zijn aanstelling als verkenner stemde, omdat hij vond dat de PVV niet het initiatief moest krijgen in de verkenning. “Wij zullen opnieuw bepleiten dat het initiatief van Wilders afgenomen moet worden”, zegt Van Baarle. “Bescherm onze rechtsstaat tegen ondermijning.”

“Als de eerste naam die je voordraagt zo met de staart tussen de benen ervan tussen knijpt, hoe acht je jezelf dan in staat om dit land te besturen?”, zegt vertrekkend Kamerlid Tunahan Kuzu (DENK) op X.

De PVV was de grote winnaar van de verkiezingen van afgelopen woensdag. Het is gebruik dat de grootste partij de verkenner mag aanwijzen. Volgens Kamervoorzitter Vera Bergkamp ligt de bal nu bij PVV-leider Wilders, die een nieuwe verkenner zal voordragen.