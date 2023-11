Verkenner Van Strien begint aan lastige zoektocht naar coalitie

Verkenner Gom van Strien (PVV) begint maandag aan zijn ingewikkelde zoektocht naar een mogelijke coalitie om een nieuw kabinet te vormen. De PVV heeft het initiatief omdat ze de grootste werd bij de verkiezingen.

Het wordt een ingewikkelde klus voor Van Strien, die sinds 2011 in de Eerste Kamer voor de PVV zit, is de algemene opvatting. Het enthousiasme om met de radicaal-rechtse partij van Geert Wilders samen te werken is niet bijzonder groot.

Wilders blijft optimistisch. Als de leiders van VVD, NSC en BBB met hem “aan tafel gaan zitten en we alle vier gaan praten en redelijke compromissen sluiten, dan hebben we binnen drie weken een regeerakkoord”, twitterde hij zondag.

Maar een aantal van die potentiële coalitiepartners houdt de boot af. VVD-leider Dilan Yeşilgöz gaf vorige week al aan niet in een kabinet te willen stappen omdat haar partij tien zetels heeft verloren. Ze wil wel gedoogsteun geven aan een centrumrechts kabinet.

Dat standpunt wordt trouwens niet door iedereen in haar partij gewaardeerd. In een ingezonden brief in De Telegraaf schreven oud-ministers Halbe Zijlstra en Hans Hoogervorst dat de VVD de blokkade op deelname aan een kabinet met Wilders moet laten varen.

Pieter Omtzigt van NSC gaf in de campagne al aan moeite te hebben met de PVV. Het feit dat het PVV-programma op punten ingaat tegen de grondwet, maakt samenwerking voor hem erg lastig. Hij heeft aangegeven een voorstander te zijn van een minderheidskabinet.

Wilders sprak dit weekeinde van een “politieke trukendoos” die is opengegaan. Hij verklaarde “redelijk” te blijven en “ik zal me blijven matigen”. Als het toch niet lukt, denkt hij nog meer stemmen te krijgen “want de geest is uit de fles en gaat er niet meer terug in”.

Van Strien ontvangt maandag aan het eind van de ochtend als eerste Wilders. Daarna volgen Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA), Dilan Yeşilgöz (VVD) en Rob Jetten (D66). Omtzigt kon maandag niet en komt dinsdag langs.

Van Strien gaat door als verkenner hoewel hij wordt beschuldigd van fraude door zijn oude werkgever die aangifte tegen hem heeft gedaan. Hij ontkent de aantijgingen. NRC bracht de zaak naar buiten.