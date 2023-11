Vrouw die doodgereden werd op A1 is 22-jarige Oekraïense

De vrouw die zaterdagavond werd doodgereden op de A1 ter hoogte van het Overijsselse Bathmen is een 22-jarige Oekraïense. Volgens de politie is haar dood het gevolg van een noodlottig ongeval. Daarom is de bestuurder van de auto waarin zij zat weer vrijgelaten.

Een van de inzittenden van de auto waarin de Oekraïense zat, liet een mobiele telefoon uit de rijdende auto op de weg vallen. De auto stopte en de vrouw stapte uit om het toestel te zoeken. Toen ze op de snelweg liep, werd ze aangereden. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De politie verweet de bestuurder in eerste instantie gevaarlijk rijgedrag en betrokkenheid bij een dodelijk ongeluk, maar hij is nu geen verdachte meer, aldus de politie.

De politie zette zaterdagavond een deel van de snelweg af voor sporenonderzoek. Zondag zijn mensen gehoord die het ongeluk zagen gebeuren. Voor getuigen die dat willen is ook slachtofferhulp geregeld.