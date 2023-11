VVD hoopt op ‘vlotte opvolging’ na vertrek verkenner Van Strien

De VVD hoopt dat er snel een opvolger wordt gevonden voor verkenner Gom van Strien. De PVV-senator maakte maandag bekend deze taak per direct naast zich neer te leggen nadat hij het afgelopen weekeinde in NRC in verband werd gebracht met fraude bij zijn vroegere werkgever Utrecht Holdings.

“De VVD kijkt uit naar een vlotte opvolging opdat het formatieproces snel doorgang kan vinden”, zegt een woordvoerder van de partij.

Vrijdag kreeg VVD-leider Dilan Yeşilgöz uit diverse hoeken het verwijt het formatieproces onnodig te frustreren met haar mededeling dat ze niet met de PVV in een nieuw kabinet wil, maar hooguit gedoogpartner wil worden. Verschillende lokale politici en prominenten van haar partij klaagden hierover, onder meer op het sociale medium X. In de uitzending van Nieuwsuur verdedigde Yeşilgöz zich door te zeggen dat ze geen spelletjes speelde, zoals critici in haar eigen partij en andere fracties meenden. Haar besluit zou de formatie “juist overzichtelijker” maken.