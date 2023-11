Water zakt, Hollandsche IJsselkering en Haringvlietsluizen open

De stormvloedkeringen Hollandsche IJsselkering en de Haringvlietsluizen in Zuid-Holland zijn maandag weer open, nadat ze eind vorige week dicht waren gegaan om het hoge water. Rijkswaterstaat meldt dat de hoge waterstanden weer dalen.

Het water is inmiddels dermate gezakt dat ook de Noordwaard bij de Biesbosch niet meer volstroomt. Dat is een speciaal aangelegd overloopgebied voor de rivier de Merwede en is twee keer eerder volgelopen, namelijk in februari 2020 en februari 2022.

De afgelopen dagen stond het water zowel langs de kust, in het IJsselmeer als in de grote rivieren hoog. Zo’n situatie komt volgens Rijkswaterstaat bijna nooit voor. Daarop zijn meerdere maatregelen genomen. Zo is vrijdag ook de stormvloedkering Ramspol bij Kampen gesloten. De opblaasbare Ramspolkering is de enige balgstuw ter wereld die dienst doet als stormvloedkering en sluit het Zwarte Meer af van het Ketelmeer.