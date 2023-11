Wekelijkse instroom asielzoekers blijft hoger dan vorig jaar

Ongeveer 1200 mensen hebben vorige week asiel aangevraagd in Nederland. Voor de achtste week op rij ligt de instroom hoger dan in dezelfde week vorig jaar.

Volgens de wekelijkse cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben sinds begin oktober ongeveer 10.500 mensen asiel aangevraagd. In dezelfde weken vorig jaar ging het om 8600 mensen. Het gaat om afgeronde cijfers, dus de werkelijke aantallen kunnen iets afwijken. Bij de asielinstroom gaat het niet alleen om nieuwe aanvragen, maar bijvoorbeeld ook om nareizigers. Dit zijn mensen die naar Nederland mogen komen om zich aan te sluiten bij een familielid dat asiel heeft gekregen.

Sinds het begin van dit jaar waren er bijna 45.000 asielaanvragen, evenveel als in 2022. In de zomer liep de totale instroom nog wat achter op vorig jaar, maar dat verschil is ingelopen.

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel en in de asielzoekerscentra zijn niet genoeg plekken voor de nieuwkomers. Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) leidt dat tot spanningen bij asielzoekers, medewerkers en omwonenden in Ter Apel. Het COA vraagt gemeenten om hotelkamers beschikbaar te stellen voor de opvang. Op zondag gingen ongeveer honderd geregistreerde asielzoekers naar een hotel bij het strand van Kijkduin in Den Haag.