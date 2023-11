120 Caribische studenten krijgen geld voor uitwisseling Nederland

Zo’n 120 studenten kunnen volgend studiejaar op uitwisseling of stage binnen het Koninkrijk met een zogenoemde Koninkrijksbeurs. Alle studenten binnen het Koninkrijk mogen gebruikmaken van de beurs, maar deze is voornamelijk bedoeld voor Caribische studenten. Zo krijgen zij de kans om uit te zoeken of in Nederland studeren of werken iets voor hen is, schrijft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De studenten krijgen ten hoogste 5900 euro om maximaal zes maanden vakken te volgen aan een andere onderwijsinstelling, of ergens stage te lopen. Het doel van het programma is volgens het ministerie om “uitval en teleurstellingen” te voorkomen door de studenten eerst te laten proeven van hoe het er in Nederland aan toegaat voordat ze zich hier voor een vervolgopleiding aanmelden, of een baan aannemen.

Onlangs startten de eerste Caribische studenten als pilot met de nieuwe beurs, en naar verwachting maken in totaal 25 studenten er dit studiejaar al gebruik van. Demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf had met deze eerste studenten met een Koninkrijksbeurs een “erg inspirerende” ontmoeting. “De introductie van deze beurs is een belangrijke en concrete stap naar meer perspectief, studiesucces en kansengelijkheid voor Caribische studenten”, aldus de bewindsman.