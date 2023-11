Apothekersfonds krijgt boetes voor overnames zonder toestemming

Een fonds voor apothekers krijgt een boete van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), omdat het vestigingen heeft overgenomen zonder goedkeuring van de toezichthouder. Die toestemming is wettelijk verplicht.

De straf is voor het Nederlands Farmaceutisch Apothekersfonds (NFA) uit Utrecht. Dat is in 2017 opgericht om jonge apothekers te helpen een eigen bedrijf op te zetten. Er is ook een tweede fonds, met de naam NFA Management. Die worden samen geleid door een stichting, de Stichting NFA.

Het fonds NFA Management vroeg in april vorig jaar om toestemming voor de overname van een apothekersketen uit Goes. Tijdens het beoordelen van de aanvraag ontdekte de NZa dat het NFA eerder al andere apotheken verspreid door het land had overgenomen. Zeker zeventien overnames waren niet gemeld.

Het apothekersfonds krijgt een boete van in totaal 77.900 euro. Het grootste deel daarvan, 71.200 euro, is voor de tak NFA Management. Het NFA moet een bekeuring van 5800 euro betalen en de bijbehorende stichting 900 euro.