Bergkamp: breed draagvlak voor Plasterk als verkenner

De benoeming van Ronald Plasterk tot verkenner in de kabinetsformatie kan op “groot politiek draagvlak” rekenen. Dat heeft Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp gezegd na afloop van overleg met alle beoogd fractievoorzitters. Alleen Esther Ouwehand (PvdD) en Stephan van Baarle (DENK) konden zich er niet in vinden.

Plasterk heeft ook zelf aangegeven “dat hij deze rol graag wil vervullen”, aldus Bergkamp. Zij heeft er vertrouwen in dat de voormalig PvdA-minister deze taak wel tot een goed einde zal brengen. PVV-leider Geert Wilders droeg eerder senator Gom van Strien voor, maar die raakte afgelopen weekeinde in opspraak door beschuldigingen van fraude. Hij besloot daarom maandag terug te treden.

Het is de bedoeling dat Plasterk met de partijleiders in gesprek gaat en uiterlijk 5 december verslag uitbrengt. De nieuwe Tweede Kamer kan dan op 7 december in debat over zijn conclusies. De planning blijft daarmee ongewijzigd, ondanks de vertraging die de verkenningsfase door het vertrek van Van Strien heeft opgelopen. Bergkamp zegt nu geen reden te zien om Plasterk meer tijd te gunnen.