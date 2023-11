Bliksembezoek Wilders aan Kijkduin voor steun tegen ‘asielstroom’

PVV-leider Geert Wilders bracht dinsdagavond een kort bezoek aan bewoners van de badplaats Kijkduin, in het zuiden van Den Haag, om hen “een hart onder de riem te steken”. Volgens hem worden plaatsen zoals Kijkduin “overspoeld met asielzoekers” zonder dat zij daarmee hebben ingestemd. In een hotel aan de boulevard van Kijkduin worden sinds dit weekend ruim 100 asielzoekers opgevangen, tot grote onvrede van omwonenden.

Wilders was afgekomen op een bijeenkomst van de gemeente waar burgemeester Jan van Zanen de bewoners voorlicht over de tijdelijke opvang van de asielzoekers. De betrokkenen werden dit weekend met spoed in Kijkduin geplaatst omdat het aanmeldcentrum Ter Apel overvol zat.

De PVV-leider werd buiten met gejuich en enthousiasme ontvangen door tientallen mensen die in de kou op hem wachtten. Wilders ging niet naar binnen, maar vertrok weer na enkele gesprekjes met mensen. Volgens de PVV-leider zijn “de mensen het zat”. Hij zegt de bewoners te willen helpen met een asielstop, maar erkent dat dit lastig kan worden als hij met andere partijen wil samenwerken.

De PVV is bij de verkiezingen met 37 zetels de grootste partij geworden, en heeft daarom het initiatief om een nieuw kabinet te vormen. Partijen vrezen dat hij nog te radicaal is. Wilders zegde al toe zijn standpunten over bijvoorbeeld de islam “in de ijskast” te zetten, maar bijvoorbeeld Dilan Yeşilgöz (VVD) gelooft hem niet.

Burgemeester Van Zanen riep voorafgaand aan het overleg de landelijke politiek op actie te ondernemen. “Met een verkiezingsuitslag is het probleem van de mensen die hier zijn niet opgelost. Die mensen moeten worden geholpen.” Asielzoekers naar gemeenten sturen met overwegend GroenLinks-PvdA-stemmers, zoals in Kijkduin wordt geopperd, is volgens hem geen oplossing. “Het zou wat wezen als mensen in nood niet worden geholpen vanwege partijpolitieke samenstellingen van gemeenten.” Hij zegde toe dat het verblijf tot medio januari is.

Tientallen Kijkduiners probeerden een glimp van Wilders op te vangen, zoals PVV-stemmer Steve Leegstra en Tony Geers. Ze vinden het “helemaal geweldig dat hij zich heeft laten zien en er is voor de mensen” maar begrijpen tegelijk dat de PVV-leider hier niet “zomaar een oplossing uit de mouw kan schudden”. Ze hopen op een coalitie met Wilders aan het roer want “hij is toch de grootste partij ” en dat dan de problemen worden aangepakt.

De twee mannen zijn niet tegen buitenlanders en snappen ook dat de asielzoekers moesten worden opgevangen, maar “waarom dan in een duur hotel en niet in leegstaande panden die hier ook zijn”. Anderen begrijpen niet waarom het zo’n grote groep is en waarom “alleen maar mannen”. Angst is er ook, zeggen sommigen, maar ze denken vooral dat anderen daar last van hebben, zoals ouderen en vrouwen.