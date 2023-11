Bruins Slot wijst op militaire prestatie Oekraïne nu twijfel groeit

Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot heeft dinsdag in Brussel de krijgskunst van Oekraïne geprezen. “Het is buitengewoon knap dat de Oekraïners onder deze omstandigheden in staat zijn om zoveel weerstand te bieden”, zei ze na afloop van de eerste dag van een meerdaagse NAVO-vergadering.

“Je ziet dat ze met high-endmiddelen en met een goed georganiseerde krijgsmacht een veel groter leger weten tegen te houden en zelfs op sommige terreinen gewoon terreinwinst halen”, aldus Bruins Slot. Ze onderstreepte dat ze als minister van Buitenlandse Zaken sprak, maar noemde dit “toch een beetje militaire analyse”, verwijzend naar haar ervaring als beroepsmilitair. “Tegen alle cynici die zeggen dat Oekraïne geen grote prestatie levert, zeg ik dat ik daar echt anders naar kijk.” Nu het tegenoffensief van Oekraïne op weinig is uitgelopen en zich een patstelling aftekent, klinken er meer somberheid en twijfel in het Westen over de kans om de Russische invasiemacht te verdrijven.

De NAVO-landen spreken woensdag met Oekraïne over het gebruik en de aanschaf van defensiemateriaal. Doel daarvan is niet alleen Oekraïnes kansen in de oorlog met Rusland verbeteren, maar ook zorgen dat zijn defensie alvast goed aansluit bij de eisen van de NAVO. Dan is straks het beloofde NAVO-lidmaatschap makkelijker te bereiken.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba schuift zelf ook aan bij de vergadering van NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel.

De kwestie-Oekraïne is delicaat. De NAVO-landen willen Oekraïne niet te veel beloven, maar ook niet de indruk wekken dat er sinds de zomer geen vooruitgang is geboekt met het NAVO-lidmaatschap. Tijdens de NAVO-top in juli is Oekraïne dat lidmaatschap wel opnieuw in het vooruitzicht gesteld, al is dat moeilijk zolang de oorlog voortduurt. De NAVO en Oekraïne kunnen wel vast zorgen dat het land zoveel mogelijk aan de toelatingseisen voldoet.

Over de situatie op het slagveld van Oekraïne zijn de meningen verdeeld. NAVO-chef Jens Stoltenberg merkte dinsdag op dat Oekraïne 50 procent van het grondgebied dat Rusland had ingenomen al heeft heroverd. Maar sommige van de bondgenoten uiten ook zorgen. “De winter staat voor de deur en de situatie zal gecompliceerder worden”, zei de Estse minister van Buitenlandse Zaken Margus Tsahkna. Ook Bruins Slot maakt zich zorgen over de winter. “Als straks weer aanvallen plaatsvinden op de energie-infrastructuur, dan moeten we alles uit de kast trekken om ervoor te zorgen dat die overeind blijft staan.”