Extinction Rebellion: nieuwe acties bij Maastricht Aachen Airport

Extinction Rebellion (XR) kondigt nieuwe acties aan bij Maastricht Aachen Airport (MAA). Een gesprek maandagavond met directeur Jonas van Stekelenburg van MAA leverde in de ogen van de actievoerders te weinig op. “Acties zullen doorgaan totdat MAA concrete stappen zet naar een beleid dat in lijn is met een leefbare aarde in de toekomst”, aldus XR in een verklaring.

Ruim een week geleden bezetten demonstranten van XR enkele uren de vertrekhal van het Limburgse vliegveld. Ze braken de actie af na een toezegging van Van Stekelenburg tot een gesprek. “Het overleg, hoewel formeel en beleefd, onthulde een zorgwekkend gebruik van vertragingstactieken en greenwashing door MAA. Ondanks enkele positieve momenten waren er herhaaldelijk meningsverschillen, vooral rondom de geloofwaardigheid van de cijfers en rapporten die beide partijen presenteerden.”

De directeur was volgens XR niet bereid te voldoen aan hun eisen. Die omvatten het verbieden van privévluchten, een goed en afdwingbaar klimaatplan, het drastisch verminderen van schadelijke emissie van onder meer (ultra)fijnstof en beëindiging van de toewijzing van gemeenschapsgeld aan de luchtvaart. Ook beschouwen ze MAA als een bedrijf dat niet meer levensvatbaar is en willen ze dat er een plan wordt gemaakt “om werknemers te kunnen omscholen naar groene banen.”

Reden voor de demonstranten om door te gaan met hun acties. “Extinction Rebellion Limburg benadrukt dat het tijd is voor concrete actie en niet voor loze beloftes, en roept mensen op om zich aan te sluiten bij hun strijd voor een leefbare aarde.”