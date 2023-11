Gökmen T. woont strafzaak geboeid bij

Tramschutter Gökmen T. draagt handboeien tijdens zijn strafzaak die dinsdagochtend begon in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam. Dat is ongebruikelijk tijdens strafzaken. Voor T. geldt al ruim twee jaar een regime waarbij hij in de gevangenis handboeien moet dragen, klaagde hij in de rechtbank.

T. staat terecht voor een poging tot moord, een poging tot zware mishandeling en vernieling in de Rotterdamse gevangenis De Schie. Hij zou in februari 2021 een gevangenisbewaarder in het gezicht hebben gestoken met een koperen leiding uit een koelkast.

In oktober dat jaar zou T. agressief zijn geworden in de recreatieruimte, omdat hij daar niet mocht bidden. Hier vernielde hij allerlei spullen, waaronder een televisie, een magnetron, een PlayStation en een airfryer. Toen een medewerker hem tot bedaren probeerde te brengen, gooide de Utrechter met hete olie en verwondde hij de medewerker.

In juli 2022 deed de Rotterdamse gevangenis De Schie opnieuw aangifte na de vernieling van een hardloopband, een fiets, een crosstrainer, airfryer, televisie, een tussendeur en zes glazen ruiten.

T. legde uit dat hij in diverse beklagprocedures verwikkeld is. Zo wordt hem belet te sporten en mag hij alleen op een kleine luchtplaats luchten. Ook moet hij naar eigen zeggen “duwen en trekken” om naar de tandarts te kunnen of een dokter te bezoeken. Over de incidenten zegt hij dat die een gevolg zijn van zijn frustraties over het gevangenisregime: “Spijt heb ik wel, maar het gebeurt niet vanuit het niets. Ik wil uit de problemen komen.”

T. zegt de rechtbank niet te erkennen: “Ik ben niet gekomen omdat ik jullie aan het accepteren ben.” Toch is hij gekomen om te proberen zijn problemen met de gevangenis op te lossen. T. wil graag worden overgeplaatst naar de penitentiaire inrichting in Vught, waar hij eerder vastzat. “Ik wil gewoon mijn normale gevangenisleven terug. Ik kom hier mijn rechten vragen.” De rechtbank geeft aan dat ze niet kan beslissen over de gewenste overplaatsing.

De 42-jarige T. is al tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor de aanslag die hij pleegde in maart 2019 in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Vier mensen kwamen hierbij om het leven, zes anderen raakten gewond.