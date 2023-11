Kinderhulpfonds overspoeld met cadeau-aanvragen voor arme kinderen

Niet eerder stonden zoveel kinderen op de wachtlijst van het Nationaal Fonds Kinderhulp voor Actie Pepernoot, bedoeld om kinderen uit arme gezinnen toch een sinterklaascadeau te geven. Het fonds zegt dit jaar overspoeld te zijn met aanvragen. Dinsdag om 12.00 uur stonden er nog 18.684 kinderen op de wachtlijst. “Dat is superveel. Het is niet realistisch om te denken dat we ze allemaal kunnen blij maken”, stelt een woordvoerster.

Om de wachtlijst niet verder te laten toenemen, is het aanvragensysteem vroegtijdig gesloten. “Dat hebben we nog nooit hoeven doen.” Jacqueline Kremer van het fonds noemt het “een verdrietig record voor Kinderhulp” dat er dit keer zoveel kinderen op de wachtlijst staan. “Zo’n lange wachtlijst, en vroegtijdig de aanvragen stopzetten. Dat is in al die jaren nog nooit voorgekomen. We vinden het verschrikkelijk dat gezinnen met geldzorgen nu alsnog stress ervaren over pakjesavond.”

Het Nationaal Fonds Kinderhulp kan niet zeggen of de vele aanvragen komen omdat meer mensen het financieel moeilijk hebben of omdat het fonds inmiddels goed bekend is. Via het fonds krijgen dit jaar in ieder geval ruim 70.000 kinderen een cadeau.

Actie Pepernoot wordt sinds 2000 gehouden. Ouders kunnen hun kinderen niet zelf aanmelden, de aanvragen lopen via bijvoorbeeld een jeugdhulpverlener, school, bewindvoerder of maatschappelijk werker. De ouders of verzorgers van de kinderen die meedoen, krijgen een cadeaubon van 25 euro om iets uit te zoeken. Medewerkers hopen dat mensen “met een zak geld” alsnog over hun hart strijken en de actie steunen via kinderhulp.nl. “Iedere euro maakt verschil.”