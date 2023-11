Laatste verkiezingsuitslag binnen: GL-PvdA grootste in buitenland

GroenLinks-PvdA heeft de meeste stemmen gekregen van Nederlanders die in het buitenland wonen. Onder de briefstemmers eindigde de partij met 28,6 procent, gevolgd door de VVD (17,4 procent) en Nieuw Sociaal Contract (NSC; 12,1 procent).

Het is de 346e en laatste uitslag die is doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP.

Bij de vorige Kamerverkiezingen in 2021 hadden GroenLinks en PvdA samen ook de meeste stemmen gekregen uit het buitenland. Ze deden toen apart van elkaar mee. Bij elkaar opgeteld eindigden ze toen op 23,3 procent.

D66 verloor flink. De partij zakte van 17,8 procent naar 10,5 procent. Daarna volgt de PVV, die vrijwel gelijk bleef op iets meer dan 6 procent.

Een recordaantal van 107.669 Nederlanders in het buitenland had zich geregistreerd voor de Kamerverkiezingen. Zij konden per post stemmen. De opkomst was bijna 65 procent.