Meer gemeenten tellen stemmen voor Tweede Kamer opnieuw

In meer gemeenten moeten stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen opnieuw worden geteld. Er zitten mogelijk foutjes in de tellingen, en die moeten worden opgehelderd voordat de einduitslag wordt vastgesteld.

Dinsdag is er onder meer een hertelling in de gemeente Edam-Volendam. Daar gaat het om in totaal acht stemmen bij twee stembureaus waarvoor geen duidelijke uitleg is. In de kantine van voetbalclub Kwadijk zijn zes stemmen meer geteld dan er kiezers zijn langsgekomen. Bij een stembureau in Edam waren er juist twee stemmen minder geteld dan er kiezers waren.

In Almere (Flevoland), Putten (Gelderland) en Medemblik (Noord-Holland) zijn maandag ook hertellingen geweest, maar de uitkomsten daarvan zijn nog niet bekend. Ook in Heerenveen, Halderberge, Oost Gelre en Olst-Wijhe is besloten tot hertellingen.