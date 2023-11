Ministers in Brussel bedolven onder zorgen om ruk naar rechts

Collega’s uit andere EU-landen bestoken Nederlandse ministers met vragen over de verkiezingswinst van de PVV en de mogelijke gevolgen voor de Europese samenwerking. “Je proeft de bezorgdheid en ik kan me die bezorgdheid voorstellen”, zei minister van Sociale Zaken Karien van Gennip na overleg in Brussel. Ook haar buitenlandcollega Bruins Slot moet “heel veel uitleggen”.

Van Gennip heeft in Brussel “heel veel vragen” moeten beantwoorden, “van meer dan de helft van de collega’s. Van mensen die hier werken, van de eurocommissaris, van andere spelers hier. Wat er precies in Nederland is gebeurd met de verkiezingsuitslag, wat daarvoor de redenen zijn”.

Collega-ministers vrezen volgens Van Gennip dat Nederland op de rem gaat staan en minder de Europese samenwerking zal zoeken dan voorheen, nu een partij die Nederland het liefst uit de EU zou zien stappen de grootste is geworden. Ook vragen ze raad om te voorkomen dat kiezers ook in hun land overstappen naar het rechts-populisme.

Van Gennip begrijpt de zorgen wel, maar probeert mensen ook gerust te stellen. Europese samenwerking is nu eenmaal in het Nederlands belang, dat zal ook een kabinet-Wilders voelen, meent ze. “En er zitten natuurlijk meerdere partijen in een kabinet.” Ook Bruins Slot wijst verontruste collega’s steeds weer op het Nederlandse coalitiestelsel, waarin geen partij het ooit in haar eentje voor het zeggen heeft.