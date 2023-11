Nabestaanden noemen verdachte dubbele moord leugenaar

Nabestaanden van de twee slachtoffers van de schietpartij in een McDonald’s in Zwolle in maart 2022 hebben de verdachte en anderen gevraagd te stoppen met leugens over de familie. Volgens verdachte Veysel Ü. werd hij door de twee slachtoffers bedreigd en afgeperst. “Stop met deze valse beschuldigingen”, zei de zoon van een van de slachtoffers dinsdag in de rechtbank.

De 34-jarige verdachte schoot op 30 maart 2022 in een vol restaurant de broers Ali (57) en Hüseyin (62) Torunlar van dichtbij dood. “Dat ze de laatste secondes van elkaars levens hebben meegemaakt, vind ik het pijnlijkst”, zei een van de zonen van slachtoffer Ali. “De schrik die ze in elkaars ogen hebben gezien. Het ongeloof dat ze daar met hun moordenaar zaten.”

De familie wilde tot nu niet reageren op verhalen van de zijde van de verdediging dat de twee slachtoffers Veysel Ü. afgeperst hebben. Dat klopt niet, zeiden meerdere nabestaanden op de zitting dinsdag. “Het voelt of er zout in de toch al grote wonden van nabestaanden wordt gestrooid”, las advocaat Rafaël Schreudering een van de verklaringen van de familie voor.

De families van de verdachte en van de slachtoffers kennen elkaar. Zo was de verdachte aanwezig bij het huwelijk van slachtoffer Hüseyin. Ü., die dinsdag niet reageerde op vragen van de rechters, ging amper in op de verklaringen van de familie. “Verschrikkelijk voor de nabestaanden”, zei de verdachte. Hij gaf wel aan spijt te hebben, “van alles waarvan ik verdacht word”.

In de gevangenis zou tijdens werkzaamheden met een spijkerpistool een spijker in de borst van Ü. zijn geschoten. Die spijker werd in zijn longen ontdekt nadat hij aanhoudend last had van hoesten. Dit was een zelfmoordpoging, zei advocaat Esther Blok hierover. In het Pieter Baan Centrum gedroeg hij zich soms agressief. Deskundigen konden geen stoornis bij hem vaststellen.

De strafzaak wordt donderdag vervolgd. Dan wordt ook de strafeis van het Openbaar Ministerie bekend.