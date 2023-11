Nederlandse versie Brits royaltyboek per direct uit de handel

Eindstrijd, de Nederlandse versie van het nieuwe boek van de Britse schrijver Omid Scobie over het Britse koningshuis, wordt tijdelijk uit de handel gehaald. Dat bevestigt een zegsvrouw van Xander Uitgevers na berichtgeving van royaltyverslaggever Rick Evers.

“Er is een fout ontstaan in de Nederlandse editie”, meldt de uitgeverij in een korte verklaring. “Er wordt in de vertaling aan een rectificatie gewerkt.”

Volgens Evers staat in de Nederlandse versie van het boek de naam van het lid van het Britse koningshuis dat een opmerking zou hebben gemaakt over de huidskleur van Archie, het zoontje van prins Harry en zijn vrouw Meghan. Het zou gaan om Charles, maar in de Engelstalige versie van het boek ontbreekt die passage.

De Britse auteur Scobie zelf zegt dinsdag tegen RTL Boulevard dat hij in zijn boek geen naam heeft genoemd. “Het boek is in meerdere talen en helaas spreek ik geen Nederlands. Maar als er vertaalfouten inzitten, dan zal de uitgever dat wel ondervangen. Ik heb de Engelse versie geschreven. Er is geen versie geweest uit mijn handen waarin namen zijn genoemd.”

Volgens Xander Uitgevers moet er een “aantal passages” worden gecorrigeerd. Over de precieze passages wil de woordvoerster niet uitweiden. Wanneer het boek terugkomt in de winkels, is nog niet duidelijk. Daarover wordt later meer bekend.

Harry en Meghan hebben meerdere keren gezegd dat er een familielid was dat nog voor de geboorte van Archie een opmerking over de huidskleur van het kind zou hebben gemaakt, maar het echtpaar wilde nooit zeggen om wie het ging.