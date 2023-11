OM eist 20 jaar cel tegen minderjarige verdachte huurmoord

Het Openbaar Ministerie heeft twintig jaar cel geëist tegen de verdachte die nog minderjarig was toen hij opdracht zou hebben gegeven voor de moord op de 56-jarige Itzhak Meiri. Het slachtoffer uit Almere werd op 22 december 2021 na een bezoek aan de tandarts doodgeschoten in de Wieringerstraat in Amstelveen.

Het OM vindt een berechting op basis van het volwassenenstrafrecht van toepassing, ondanks de verdachte tijdens het misdrijf 17,5 jaar oud was. Dit is mogelijk als een misdrijf te ernstig wordt gevonden. Het OM rekent het de jonge verdachte zwaar aan dat hij zijn mededaders tot de moord heeft aangezet.

“Door zware straffen te eisen, hoopt het OM andere jongeren ervan te weerhouden betrokken te raken bij criminele milieus omwille van financieel gewin”, meldt justitie dinsdag na een zitting achter gesloten deuren in de rechtbank in Amsterdam.

De politie kwam de minderjarige verdachte als opdrachtgever op het spoor na onderzoek aan de telefoon van een van de uitvoerders van de moord. In het toestel stonden berichten met instructies zoals het regelen en ophalen van een vuurwapen, het volgen van het slachtoffer en het schieten.

De uitvoerders zijn recent in hoger beroep veroordeeld. De verdachte die de opdracht voor de huurmoord had aangenomen en als chauffeur fungeerde, kreeg vorige maand van het hof een celstraf van achttien jaar opgelegd. De minderjarige schutter werd veroordeeld tot de maximale jeugddetentie van twee jaar en een PIJ-maatregel (jeugd-tbs).

In de zaak van de vermeende opdrachtgever doet de rechtbank op 21 december uitspraak.