OM: Gökmen T. schuldig aan neersteken gevangenisbewaarder

Het Openbaar Ministerie acht tramschutter Gökmen T. schuldig aan een poging tot moord op een gevangenisbewaarder in de Rotterdamse gevangenis De Schie. De bewaker werd volgens de officier van justitie in februari 2021 met kracht gestoken in zijn hals en gezicht met een koperen leiding die T. uit zijn koelkast had gesloopt. Het slachtoffer werd geraakt in zijn rechterwang en oor.

“De verdachte heeft veel tijd en moeite moeten steken in het maken en verbergen van het wapen”, zei de officier van justitie in de extra beveiligde rechtbank Rotterdam. Volgens haar is sprake van een moordpoging, omdat het maken van het wapen planning vergde en de verdachte erover heeft nagedacht. Het was in haar visie “een onverhoedse aanval”.

In oktober 2021 zou T. een pan met hete olie naar het hoofd van een medewerker hebben gegooid. Ook werd die dag een televisie, een magnetron, een PlayStation en een airfryer vernield in de recreatieruimte, waar T. niet mocht bidden. In juli 2022 werd fitnessapparatuur vernield. De aanklager sprak van “een opeenstapeling van geweldsincidenten”, waarvoor ze een gevangenisstraf van tien jaar eiste.

De 42-jarige Utrechter is al tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor de aanslag die hij pleegde in maart 2019 in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Vier mensen kwamen hierbij om het leven, zes anderen raakten gewond. “De levenslange gevangenisstraf kan geen vrijbrief zijn om straffeloos strafbare feiten te blijven plegen. Het biedt gedetineerden geen immuniteit”, zei de officier van justitie.

T. woonde het requisitoir van het OM niet bij. Bij aanvang van zijn strafzaak gaf hij als verklaring voor de incidenten dat hij gefrustreerd is over het gevangenisregime. Hij moet er al ruim twee jaar handboeien dragen, klaagde T. Ook in de rechtbank werd hij geboeid binnengebracht.