Onderzoek: Nederlandse tieners weten weinig van burgerschap

Nederlandse jongeren weten weinig over burgerschap en leren er op school ook weinig over. De kennis van jongeren over hoe een democratische samenleving eruit ziet en wat hun rol daarin is, blijft “op veel punten achter bij die in andere landen”. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen in een rapport dat dinsdag is gepresenteerd.

Volgens de onderzoekers is “het gemiddelde kennisniveau van jongeren in Nederland laag in vergelijking met andere landen”. Bovendien hebben de jongeren minder kennis dan bij de vorige meting van zes jaar geleden. Nederlandse tieners zoeken minder vaak informatie op over maatschappelijke kwesties dan jongeren uit andere landen en ze praten er ook minder over met anderen.

Bijna driekwart van de jongeren wil gaan stemmen wanneer ze volwassen zijn en een derde vindt het belangrijk om zich te mengen in politieke discussies. Dat is “aanmerkelijk lager” dan in andere landen. De jongeren hebben in de afgelopen jaren weliswaar meer vertrouwen gekregen in de rechtspraak en de media, maar ook dit ligt nog wel lager dan in andere landen.

De onderzoekers keken naar de ‘burgerschapscompetenties’ van 14-jarige vmbo’ers, havisten en vwo’ers. Het onderzoek is uitgevoerd op 124 scholen met in totaal 2609 leerlingen. De uitkomsten zijn vergeleken met dezelfde onderzoeken in Denemarken, Noorwegen, Zweden en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, die aan Nederland grenst.