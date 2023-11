Plasterk stopt als Telegraafcolumnist tijdens verkenning

Ronald Plasterk legt zijn werk als columnist bij De Telegraaf tijdelijk neer, zolang hij aan de slag is als verkenner in Den Haag. Dat zegt hoofdredacteur Kamran Ullah dinsdag. Plasterk schrijft sinds 2020 columns voor de krant.

De columns van de voormalige PvdA-minister waren ook onderwerp van gesprek in aanloop naar zijn aanstelling als verkenner. In zijn column sprak hij namelijk al een duidelijke voorkeur uit voor een rechts kabinet, met PVV, VVD, NSC en BBB. Voor de meeste politiek leiders vormde dat geen obstakel om hem verkenner te maken. “Hij gaat nu als onafhankelijk verkenner aan de slag, en dan denk ik dat hij die mening wel voor zich houdt”, zei BBB-leider Caroline van der Plas bijvoorbeeld. Telegraaf-hoofdredacteur Ullah vindt het “mooi om te horen dat Plasterks Telegraafcolumns zo breed worden gelezen”.

Het is de bedoeling dat Plasterk met de partijleiders in gesprek gaat en uiterlijk 5 december verslag uitbrengt. De nieuwe Tweede Kamer kan dan op 7 december in debat over zijn conclusies. Naar verwachting gaat Plasterk daarna weer door met zijn column.