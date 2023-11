Rechtbank legt agent 200 uur taakstraf op voor fatale aanrijding

De rechtbank in Den Bosch heeft een 26-jarige agent uit Eindhoven veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur. Hij veroorzaakte vorig jaar december een dodelijk ongeval door veel te snel te rijden. Bij de aanrijding op de Dr. Cuyperslaan in het Eindhovense stadsdeel Woensel-Zuid kwam een 31-jarige motorrijder om het leven.

Agent Niels van H. reed op 6 december maximaal 129 kilometer per uur waar 50 kilometer per uur is toegestaan. “Het was veel te hard en het had nooit mogen gebeuren. Ik heb spijt dat ik het gedaan heb”, zei de politieman. Hij vertelde dat hij onderweg was naar een melding over een gestolen lokfiets en dat hij niet goed genoeg de snelheidsmeter in de gaten had gehouden.

De rechtbank vindt dat de agent “veel te gretig en met onvoldoende oog voor de verkeersveiligheid” op de melding is afgegaan. Hij had volgens de richtlijnen van de politie 40 kilometer per uur te hard mogen rijden. Die richtlijnen heeft hij ernstig geschonden, aldus de rechtbank.

De politieauto naderde plankgas de kruising met de Woenselsestraat en schepte daar de motorrijder. De agent reed daarbij deels op de linkerrijstrook. Op het laatste moment probeerde hij een noodstop te maken. De motorrijder overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Het Openbaar Ministerie eiste een gevangenisstraf van 90 dagen, waarvan 89 voorwaardelijk. Het verweet de agent roekeloosheid, de zwaarste vorm van schuld. De rechtbank ging daar niet in mee, omdat hij wel aan de verkeersveiligheid zou hebben gedacht. Zo wilde hij met zijn zwaailichten andere weggebruikers waarschuwen. Toch stelt de rechtbank dat Van H. “zeer onvoorzichtig en onoplettend” reed. Naast de taakstraf legt ze hem een rijontzegging op van een jaar, waarvan een halfjaar voorwaardelijk.