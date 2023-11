Veilig investeren in vastgoed nog steeds rendabel, ontdek deze twee manieren

Vastgoed blijft een aantrekkelijke investeringsoptie voor veel beleggers vanwege de stabiele rendementen en mogelijke waardestijgingen op de lange termijn. Wat ook bijzonder interessant is, is het financieren van zakelijke hypotheken van ondernemers. In dit artikel bespreken we de voordelen en mogelijkheden van investeren in zakelijke hypotheken, en laten we zien hoe zakelijke hypotheekberekeningen kunnen bijdragen aan een veilige en rendabele investeringsstrategie.

Investeren in zakelijke hypotheken

Investeren in zakelijke hypotheken, houdt in dat u als investeerder een lening verstrekt aan een ondernemer die vastgoed wil aankopen of ontwikkelen voor commercieel gebruik. Deze leningen zijn beveiligd door het vastgoed zelf, wat de investeerder een zekerheidspositie biedt. De rente-inkomsten uit deze zakelijke hypotheken vormen de opbrengst voor de investeerder.

Voordelen van investeren in zakelijke hypotheken

Stabiel rendement: zakelijke hypotheken bieden over het algemeen een stabiel en voorspelbaar rendement. De rente-inkomsten worden maandelijks uitbetaald gedurende de looptijd van de lening, waardoor investeerders een stabiele bron van inkomsten hebben. Onderliggende zekerheid: het vastgoed fungeert als onderpand voor de lening, waardoor het risico voor de investeerder wordt verminderd. Mocht de ondernemer in gebreke blijven, dan kan het vastgoed worden verkocht om de lening terug te betalen. Diversificatiemogelijkheden: door te investeren in meerdere zakelijke hypotheken kunnen investeerders hun risico spreiden en een gevarieerde vastgoedportefeuille opbouwen.

Investeren in zakelijke hypotheken: één-op-één of fondsbeleggen

U kunt één-op-één in de zakelijke hypotheek van een ondernemer financieren of beleggen in een zakelijk hypotheken fonds. Beide investeringsopties bieden een stabiel rendement, Mogelijk is een platform die beide opties aanbiedt. Beide opties zijn geborgd met het recht van eerste hypotheek. Bij de één-op-één investering financiert de investeerder één ondernemer en die lost maandelijks een stukje af. Bovendien kan de ondernemer tussentijds boetevrij geheel of gedeeltelijk de lening aflossen. Investeerders die liever meer spreiding en hun geld voor langere periode willen vastzetten, kunnen kiezen voor het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds.

Zakelijke hypotheek berekenen: een handig hulpmiddel

Voor ondernemers die overwegen om hun zakelijke hypotheken te laten financieren door een private investeerder, is het handig om te berekenen wat de maandelijkse lasten zullen zijn. Het berekenen van een zakelijke hypotheek is een handig hulpmiddel dat ondernemers in staat stelt om de financiële aspecten van de investering te analyseren.

Door gebruik te maken van een zakelijke hypotheekberekeningstool, zoals te vinden op Mogelijk.nl, kunnen ondernemers inzicht krijgen in de verwachte rente, maandelijkse cashflow en andere relevante financiële parameters. Hierdoor kunnen ondernemers weloverwogen beslissingen nemen.

Conclusie

Investeren in zakelijke hypotheken blijft een rendabele en veilige investeringsstrategie. De stabiliteit van rendementen, de onderliggende zekerheid van het vastgoed als onderpand en de mogelijkheden tot diversificatie maken deze vorm van investeren aantrekkelijk voor beleggers. Voor meer informatie over investeren in vastgoed via zakelijke hypotheken, kunt u terecht op Mogelijk.nl.