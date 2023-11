Verdachte dubbele moord McDonald’s zwijgt

“Dan gaat Nederland het zien, dat ik onschuldig ben”, zei Veysel Ü. toen hij onderzocht werd in het Pieter Baan Centrum. Maar bij de start van de behandeling van de strafzaak rond de dubbele moord in een McDonald’s-restaurant in Zwolle zwijgt de 34-jarige verdachte.

De rechters hebben dinsdag veel vragen over wat er voorafging aan de schietpartij op 30 maart 2022. In een vol restaurant schoot Veysel Ü. de broers Ali (57) en Hüseyin (62) Torunlar van dichtbij dood. Beide broers overleden in het restaurant. Over de reden van die afspraak lopen de lezingen uiteen. Verdachte Veysel heeft bij de politie verklaard dat hij door beide mannen 50 minuten lang bedreigd werd. “U wordt twee keer een moord verweten. Vandaag is het moment dat u daar iets over kunt zeggen. Wat gaat Nederland dan zien vandaag?”, vroeg een van de rechters. Maar Ü. bleef zwijgen.

Een van de redenen voor zijn zwijgen is zijn psychische gesteldheid, zei advocaat Esther Blok.