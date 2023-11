Vermiste man Den Haag mogelijk ontvoerd

De 27-jarige man uit Den Haag die sinds zondagochtend wordt vermist, is mogelijk ontvoerd. Dat meldt de politie dinsdag. Het onderzoeksteam “houdt er sterk rekening mee dat hij tegen zijn wil ergens wordt vastgehouden”.

De man is zondag rond 10.30 uur voor het laatst gezien in de omgeving van de Vigelandstraat, toen hij van zijn woning daar vertrok in een zwarte Volkswagen Polo. Zondagmiddag werd bij de politie aangifte gedaan van zijn vermissing. De auto van het slachtoffer is nog niet teruggevonden.

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) probeert nu te achterhalen wat er precies is gebeurd. Er wordt rekening gehouden met meerdere scenario’s, waaronder dus ontvoering. De politie roept getuigen op zich te melden.