VVD-politici uit de provincie steunen afzien van kabinetsdeelname

VVD-politici uit meerdere provincies steunen het voornemen van hun partij om een “centrumrechts” kabinet alleen te gedogen en er niet zelf aan deel te nemen, blijkt uit een rondgang van het ANP. De fractievoorzitters uit de twaalf provincies hebben hierover afgelopen weekend met fractievoorzitter in de Tweede Kamer Sophie Hermans gesproken, zegt het Gelderse Statenlid Mark Smits. Woensdag komen VVD-leden uit het hele land samen om te spreken over het zetelverlies – van 34 naar 24 zetels – en de keuze om niet mee te doen.

Smits heeft “volledig vertrouwen” in partijleider Dilan Yeşilgöz en steunt het besluit. Hij noemt het wel “jammer” dat er meteen “gedoe” over de keuze is ontstaan. Smits doelt op de kritiek die onder anderen oud-minister Halbe Zijlstra leverde op de koers van de partij. Hij had persoonlijk dan ook “liever even gewacht” met de mededeling dat de VVD niet mee ging doen.

Ook Ton Serlie van de VVD in Overijssel steunt met zijn fractie het besluit van de landelijke afdeling. “Het is op dit moment niet aan ons om vooraan in de rij te staan om te regeren. Laat eerst de grote winnaars van de verkiezingen het maar eens onderling uitvogelen, dan zien we daarna wel verder.”

Meerdere fractievoorzitters vinden het verstandig van de VVD om de leden nu bijeen te roepen. “Er zijn valide redenen om deze koers te varen. Het is wel heel belangrijk om die dan goed uit te leggen”, aldus Eric ter Keurs uit Friesland. Serlie ziet de ledenvergadering – eerst fysiek en een dag later digitaal – als “een peiling om te zien hoe VVD’ers erover denken”.

Fractievoorzitter Herman Nijskens van de VVD in Limburg denkt dat de gedoogconstructie waar Yeşilgöz op stuurt “nog wel wat uitleg vergt” aan de leden. Wat hem betreft houdt gedogen “actieve deelname” in en dus niet “achteroverleunen en steunen wat goed uitkomt”. Persoonlijk staat Nijskens achter het besluit. “Als de VVD echt in de oppositie zou gaan, wordt de formatie alleen maar ingewikkelder.”

De Brabantse fractievoorzitter Roel Gremmen vindt vooral dat de provinciale afdelingen zich niet moeten bemoeien met de landelijke fractie. “We hebben met z’n allen besloten dat we deze mensen vertrouwen”, verklaart hij, doelend op de vaststelling van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. “Ik zou het ook vervelend vinden als de landelijke fractie na de Provinciale Statenverkiezingen had gezegd: we willen dat jullie in deze of deze coalitie gaan.”

De fractievoorzitters van de VVD in de provincies Groningen en Noord-Holland wilden geen inhoudelijke reactie geven.