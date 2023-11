Wilders gaat bewoners Kijkduin ‘hart onder de riem steken’

PVV-leider Geert Wilders gaat bewoners en ondernemers in het Haagse Kijkduin dinsdagavond “een hart onder de riem steken”, nu daar in een hotel asielzoekers uit Ter Apel worden opgevangen omdat de situatie in het Groningse aanmeldcentrum nijpend is. “Dat is volgens mij wat een volksvertegenwoordiger moet doen”, aldus Wilders.

De PVV-voorman wil tijdens de inloopavond duidelijk maken dat hij ook na de verkiezingen “achter de mensen staat”. Volgens Wilders hebben veel mensen die het niet eens zijn met de komst van de asielzoekers in Kijkduin op zijn partij gestemd. “En ik ga ze nu wel die stem teruggeven.”

Volgens de gemeente Den Haag worden tot uiterlijk 15 januari zo’n honderd tot honderdtwintig mensen opgevangen in het NH Hotel.