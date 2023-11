Wilders roept partijen op om in elk geval te gaan praten

PVV-leider Geert Wilders hoopt dat partijen in elk geval met hem willen praten over een coalitie. Hij wil graag een regering vormen met VVD, NSC en BBB, zegt hij. “Mijn inzet zou zijn: ga praten met elkaar en dan zien we of het lukt of niet. Zonder te praten lukt niets”, zei Wilders na het gesprek waarbij Ronald Plasterk werd aangewezen als verkenner.

De VVD heeft vorige week aangegeven niet in een kabinet te willen stappen nadat de partij bij de verkiezingen tien zetels heeft verloren. Partijleider Dilan Yeşilgöz herhaalde dinsdag nog eens aan dat standpunt vast te houden. Ze wil wel een centrumrechts kabinet gedogen. Als PVV, NSC en BBB met zo’n constructie akkoord gaan, kan zo’n kabinet er volgens haar snel zijn.

BBB-leider Caroline van der Plas blijft erbij dat de VVD “gewoon verantwoordelijkheid moet nemen” en meeregeren niet moet uitsluiten. “We staan aan jouw kant”, zo verwijst Van der Plas naar de campagneslogan van de liberalen. “Dat moeten ze dan maar bewijzen.” Ook JA21-voorman Joost Eerdmans hoopt dat de VVD zich bedenkt. Hij vindt de voorkeurscoalitie van Wilders “de meest logische keuze”.

Wilders zet alles op alles om een kabinet te vormen. “De kiezer wil dat ik mijn uiterste best doe om aan tafel te komen en op wat voor manier dan ook deel ga uitmaken van het landsbestuur. En die verantwoordelijkheid betekent dat ik veel ga doen om dat mogelijk te maken, dat ben ik ook aan de kiezer verplicht”, aldus de PVV-leider.

De leider van NSC, Pieter Omtzigt, voelt wel iets voor een minderheidskabinet. Dat heeft niet de voorkeur van Wilders, maar hij sluit dat ook niet uit. “Ik ga de gesprekken aan met verkenner met mijn voorkeur en ik hoor heel graag wat de andere partijen daarvan vinden. Daarvan zeg ik bij voorbaat nergens nee op, maar neem mij niet kwalijk dat ik daarbij ook mijn voorkeur zal brengen. Maar we moeten eruit komen linksom of rechtsom.”