400 aanmeldingen voor piekbelastersregeling stikstof

Iets meer dan vierhonderd veehouders die nabijgelegen natuurgebieden zwaar vervuilen, hebben zich aangemeld voor een uitkoopregeling die op zogenoemde ‘piekbelasters’ is gericht, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ook zijn er tot nu toe 358 aanmeldingen binnengekomen voor de algemene stoppersregeling die in het leven is geroepen om de stikstofuitstoot te verminderen. Bij nog eens 215 aanmeldingen was het de boer, die de aanvraag deed, niet duidelijk of die in aanmerking komt voor de algemene of de gerichte regeling. Daarmee komt het totaal op bijna duizend aanvragen.

De veelbesproken uitkoopregelingen zijn de twee belangrijkste maatregelen die het kabinet heeft genomen om de stikstofuitstoot en -neerslag in natuurgebieden drastisch te verlagen. Voor de algemene regeling, lbv genaamd, kunnen veehouders zich nog tot en met vrijdag middernacht aanmelden. De specifieke opkoopregeling voor piekbelasters (lvb plus) waarmee de meeste stikstofwinst moet worden behaald, loopt nog tot begin april volgend jaar. Voor de algemene uitkoopregeling hoeft een boer aan minder voorwaarden te voldoen. Maar de piekbelastersregeling levert de stoppende boer meer op: 120 procent van de vastgestelde marktwaarde.

Vanuit de varkenshouderij is de meeste interesse voor de regelingen: bijna 450 varkenshouders hebben zich aangemeld, tegen 213 melkveehouders. 153 houders van kippen en ander pluimvee tonen interesse, en 104 vleeskalverhouderijen. Ook zijn er nog 57 aanvragen gedaan door boerderijen met meerdere diersoorten.

Via een ‘check’ kunnen boeren kijken of zij in de categorie piekbelasters vallen. 215 veehouders hebben dus aangegeven hier niet zeker van te zijn. Daar zal de RVO dan een besluit over nemen.

De meeste (276) veehouderijen die geïnteresseerd zijn in de stoppersregeling, zitten in Gelderland, vooral varkenshouders en vleeskalverhouders. In Brabant hebben 269 boerderijen hun interesse kenbaar gemaakt. Meer dan de helft daarvan zijn varkenshouders.