Het kan woensdagochtend plaatselijk glad zijn door winterse buien, met hagel en (natte) sneeuw. Lokaal kan zich een sneeuwdek vormen van 1 tot 3 centimeter. Het KNMI heeft code geel uitgebreid naar meer provincies. Alleen Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland blijven ‘groen’.

Halverwege de ochtend verdwijnt de meeste gladheid.

Verkeer had dinsdagavond en later in de nacht her en der veel last van de gladheid. Onder meer op de A50 ging het mis en waren er enkele aanrijdingen.