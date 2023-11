Forse toename van kinkhoest en longontsteking onder kinderen

Steeds meer kinderen hebben last van longontsteking en kinkhoest. Het aantal gevallen is in de afgelopen weken fors opgelopen, komt naar voren uit de wekelijkse cijfers van onderzoeksinstituut Nivel.

Vorige week gingen ongeveer tien op elke 100.000 kinderen van 0 tot 14 jaar met kinkhoest naar de huisarts. Dat is meer dan twee keer zo veel als in de week ervoor. “Het aantal kinderen dat voor kinkhoest de huisarts bezocht ligt hoger dan de drie jaren ervoor”, aldus Nivel.

Ook longontsteking gaat rond. Vorige week gingen 130 op elke 100.000 5- tot en met 14-jarigen met zulke klachten naar een huisarts. Dat is meer dan twee keer zo veel als op het hoogste punt vorig jaar. Ook bij jongeren en jonge volwassenen zien huisartsen meer longontstekingen dan vorige jaren.