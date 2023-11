Gedeputeerde bezorgd over dreigend conflict Twentse buschauffeurs

Vervoerder Arriva dreigt in een arbeidsconflict te geraken met buschauffeurs in de regio Twente. De Overijsselse gedeputeerde Martijn Dadema (mobiliteit, GroenLinks) noemt de situatie “zorgelijk”. Vakbond FNV stuurde eerder deze week een brandbrief over de kwestie naar de provincie.

Per 10 december neemt Arriva het vervoer in Twente over van Keolis. De provincie is de zogeheten concessieverlener, wat wil zeggen dat de provincie de vergunning voor het vervoer aan Arriva heeft gegeven. Volgens FNV houdt Arriva zich echter niet aan staande afspraken over onder meer werktijden. “Het bedrijf komt met nieuwe diensten en roosters, waarbij er sprake is van onevenwichtige pauzeverdeling, onvoldoende pauze en te lange dienstdelen”, aldus FNV in de brief. “Dit werkt enorm werkdrukverhogend.”

De PvdA en de SP in Overijssel stelden woensdag vragen over de situatie. De partijen vinden dat de overgang “niet tot hogere werkdruk mag leiden”, zei Statenlid Emma Peetsma tegen gedeputeerde Dadema. Die laatste sprak van “een zorgelijke situatie”, zeker zo kort voor de overgang. “Personeel is een schaarste”, vindt Dadema. Chauffeurs moeten goed behandeld worden, “anders krijg je uitval” en dat is vervelend voor zowel de werknemers als reizigers.

Toch kan de gedeputeerde niet veel meer doen dan “de zorgen overbrengen” bij Arriva. Volgens Dadema heeft de provincie regelmatig contact met de vervoerder, maar Dadema “voelt weinig ruimte” om te bemiddelen. Hij zal de vervoerder wel vragen om snel tot een oplossing te komen en de provincie houdt “nadrukkelijk een vinger aan de pols”.