Halsema: OM kijkt of uitspraak comedian over Wilders strafbaar is

Het Openbaar Ministerie gaat na in hoeverre een grap van de Amerikaanse comedian Zack Fox over Geert Wilders strafbaar is. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema woensdagmiddag in de raad in een reactie op een vraag van JA21-raadslid Kevin Kreuger.

Afgelopen vrijdag trad de komiek op in de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord. Tijdens zijn optreden bekeek hij een foto van Wilders en maakte grappen over de PVV-politicus, waarna hij het publiek vroeg: “Gaan jullie hem doodmaken?”.

“Buitengewoon bedenkelijk en smakeloos”, zo noemde Halsema de opmerking. Ze liet weten contact met het Openbaar Ministerie te hebben gehad, dat na zal gaan of er sprake is van strafbaarheid, of dat het om vrijheid van meningsuiting gaat. Verder meldde ze dat er geen aangifte is gedaan in de zaak. Paradiso, waar de programmering in de Tolhuistuin onder valt, heeft haar laten weten de uitspraak af te keuren, maar dat vrijheid van meningsuiting ook mogelijk moet zijn.