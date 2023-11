Kabinet past regels aan: asielzoeker mag direct hele jaar werken

Na de uitspraak woensdag van de Raad van State, past het kabinet de regels aan waardoor asielzoekers per direct wel meer dan 24 weken per jaar mogen werken. Dat maximum, dat het UWV hanteerde bij het geven van werkvergunningen aan asielzoekers, is onrechtmatig volgens de hoogste bestuursrechter.

Uitkeringsinstantie UWV kan per direct een tewerkstellingsvergunning afgeven voor langer dan 24 weken, aldus het ministerie van Sociale Zaken. Verantwoordelijk minister Karien van Gennip is blij met de duidelijkheid die de Raad van State-uitspraak heeft gegeven aan “asielzoekers die graag meer willen werken”. Zij “leveren een bijdrage aan onze samenleving én leren de taal sneller”, aldus de bewindsvrouw. “Ook werkgevers weten nu waar ze aan toe zijn als ze een asielzoeker in dienst hebben”.

De Raad van State bevestigde uitspraken van lagere rechtbanken “die eerder dit jaar tot hetzelfde oordeel kwamen”. De zaak, die nu precedent schept en dus duidelijkheid geeft, draaide om een asielzoeker uit Nigeria en een Nederlandse werkgever.