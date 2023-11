Kans op gladheid, wegbeheerders strooien preventief zout

In een groot deel van Nederland wordt woensdagavond preventief zout gestrooid om de verwachte gladheid te bestrijden. Zo laat de gemeente Leiden weten te strooien op doorgaande auto- en fietsroutes en bruggen. In Rotterdam rijden zo’n zestig strooiwagens woensdagavond een strooiroute, meldt de gemeente op X. Ook in Apeldoorn, Pijnacker-Nootdorp en Hulst zijn de zoutstrooiers onderweg.

In de Drentse gemeente Noordenveld wordt zout gegooid op doorgaande fiets- en autoroutes, busroutes en wegen naar bijvoorbeeld scholen en verzorgingshuizen. In Den Haag gaan de strooiwagens komende nacht op pad.

Ook op provinciale wegen en snelwegen wordt preventief gestrooid. In Flevoland gebeurt dat woensdagavond bijvoorbeeld op alle provinciale wegen en fietspaden.

Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor de meeste snelwegen in Nederland, had woensdag rond 21.00 uur in twee uur tijd al meer dan 1 miljoen kilo zout gestrooid over bijna 15.000 kilometer aan wegen. Dinsdagavond en in de nacht van dinsdag op woensdag strooide Rijkswaterstaat ook al veel: toen werd zo’n 2 miljoen zout over de wegen verspreid. In totaal heeft de wegbeheerder sinds het begin van het ‘strooiseizoen’ op 1 oktober ruim 4,2 miljoen zout gestrooid, waarvan de grootste hoeveelheid dus deze week op het wegdek terechtkwam.

In Nederland geldt woensdagavond in het hele land code geel om dichte mist, kans op gladheid of allebei. Alleen in Zeeland geldt de waarschuwing voor gladheid niet. Inwoners van die provincie moeten wel rekening houden met dichte mist.