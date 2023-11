Meer tijd voor artsen en verpleegkundigen door minder registreren

Artsen en verpleegkundigen hebben elke dag een half uur extra om te besteden aan hun werk, en dus aan patiënten, wanneer ze minder administratie bijhouden. Minder regeldruk halveert hun papierwerk. Dat is de uitkomst van een proef van de intensive cares van acht ziekenhuizen in het oosten en zuiden van het land, waaronder het Radboudumc in Nijmegen, Maastricht UMC+ en het Rijnstate in Arnhem.

Medici moesten vroeger ongeveer honderd verschillende dingen bijhouden in hun administratie. Die gegevens waren onder meer bestemd voor ambtenaren en verzekeraars. Voor het experiment besloten ze om twee jaar lang geen “onzinnige indicatoren” in te vullen. Zo vulden ze geen pijnscores in voor patiënten die überhaupt geen pijn hadden en keken ze niet meer naar doorligplekken bij patiënten die gezond genoeg waren om meteen na de behandeling naar huis te gaan. In plaats daarvan keken de deelnemers alleen nog naar informatie die volgens de initiatiefnemers echt belangrijk is voor de kwaliteit van de zorg die patiënten krijgen.

Een vergelijkbaar experiment op kleinere schaal was eerder ook positief uitgevallen. De initiatiefnemers willen het project nu uitbreiden naar andere ziekenhuizen.